İstanbul'daki 'falçatalı dehşet'e ilişkin dava bozma ilamının ardından yeniden görüldü

Bakırköy'de boşanma aşamasındaki eşini falçata ile yaralayan ve 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılan Mesut Öztürkmen hakkında verilen karar İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuştu. Bozma sonrası görülen duruşmada, sanık tahliyesini isterken, mahkeme Hanna Butym'in yaralanmasına ilişkin rapor alınmasına hükmetti.

Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde boşanma aşamasındaki eşi Hanna Butym'i (29) falçata ile yaralayan sanık Mesut Öztürkmen'in (45) yargılandığı davada 21 Eylül 2021'de karar açıklanmıştı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Mesut Öztürkmen'in 'kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 14 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar vermişti. Cezada indirim uygulayan mahkeme, sanığın 11 yıl 8 ay hapsine hükmetmişti. Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Hanna Butym'in yüzünde sinir kaybı tespiti ve organlardan birinin işlevinin sürekli olarak zayıflaması ya da yitirilmesi konusunda eksik inceleme yapıldığına hükmetti. Mahkeme ayrıca sanığın atılı suçu tasarlayarak işleyip işlemediği konusunun karar kısmında tartışmasız bırakıldığını da kaydederek, kararı bozdu.

Bozma kararının ardından Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mesut Öztürkmen ile Hanna Butym hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı. Duruşmada Hanna Butym, şikayetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiğini söyledi. Sanık Öztürkmen ise mahkemeden tahliyesini talep ederek, tutuklu kaldığı için mağduriyet yaşadığını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Hanna Butym'in tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek nöroloji muayenesinin yapılmasına ve yüzünde sinir kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda rapor aldırılmasına karar verdi. Mahkeme düzenlenen raporların Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan Hanna Butym'in avukatı Tuba Özel, "İlla kadınların ölmesi gerekmiyor. Başlarına bir şey gelmeden de cezaların kalıcı, etkin bir şekilde uygulanması için tüm mücadelemiz" şeklinde konuştu.

(Melike İnal - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa