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İstanbul'da yaşlı adamı döven şahıs vatandaşlar tarafından darp edildi

3. Sayfa Haberleri

Gaziosmanpaşa'da yaşlı bir adamı dövdüğü iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından sokak ortasında darp edildi. Vatandaşlar tarafından darp edilen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle yaşlı bir adamı dövdü. Şahsın adamı dövdüğünü gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek yaşlı adamı kurtardı. Bu kez de şahıs ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Polisin müdahale ederek dağıttığı tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

KULAĞINDAN KAN GELDİ

Kavganın kısa sürede büyümesi üzerine vatandaşlar, yaşlı adamı döven şahsa saldırmaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen şahsa, bir süre yumruk ve tekme atıldı. Olay sonucunda taraflar ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu ayrılırken, kulağından kan geldiği öğrenilen şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın beyin kanaması geçirdiği iddia edilirken, olayla ilgili tarafların şikayette bulunmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa 3. Sayfa Toplum Güncel Haberler

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