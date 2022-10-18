Son dakika haberleri! İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde "KCK-Maliye" birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran... 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber: İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde "KCK-Maliye" birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı yaptığı tespit edilen "Kendal-Numan Amed" kod adlı terörist S.Ö., havalimanında yakalandı. İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde "KCK-Maliye" birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı yaptığı tespit edilen "Kendal-Numan Amed" kod adlı terörist S.Ö., havalimanında yakalandı. Yakalanan teröristin, PKK'nın sözde "Yürütme Konseyi" üyesi Duran Kalkan tarafından özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği ve Suriye'de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan ağır silahların depolandığı sözde "Cephane" biriminde faaliyet yürüttüğü de tespit edildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Maliye PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri! İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün sözde 'KCK-Maliye' birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran... - Haberler

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