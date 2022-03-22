Son dakika haberleri! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, sözde... - Haberler

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Son dakika haberleri! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, sözde...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, sözde...

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, sözde Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa yapılanmasına yönelik faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, sözde Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa yapılanmasına yönelik faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Marmara Bölgesi, Bayrampaşa, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Haberler

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