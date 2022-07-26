Son dakika haberleri | İsrail ordusu, Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu Son dakika haberleri... İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu. İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu. Filistin kaynakları, İsrail güçlerinin bugün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit kentinde Filistinli tutuklu Yehya Miri'nin evini havaya uçurduğunu duyurdu. Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin dün gece buldozerle Qarawat Bani Hassan köyüne geldiğini ve Miri'nin evine patlayıcı yerleştirmelerinin ardından evi bugün yıktıklarını söyledi. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin evin yıkımı sırasında kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını ve 4 Filistinlinin plastik mermilerle yaralandığını söyledi. İsrail, geçtiğimiz nisan ayında19 yaşındaki Yehya Miri ve 20 yaşındaki Samih Assi'yi, İsrail'in Ariel yerleşimi yakınlarında İsrailli bir yerleşimcinin öldürülmesine karıştıklarını iddia ederek tutuklamıştı. - KUDÜS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Batı Şeria Filistin İsrail 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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