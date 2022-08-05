İsrail'den Gazze Şeridi'ne füze saldırısı Filistin, İsrail güçlerine ait savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Filistin, İsrail güçlerine ait savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. İsrail güçlerinin Filistin'in batısında yer alan Gazze Şeridi'nin Şeyh Aclin bölgesine 15'ten fazla füze fırlattığı açıklandı. Filistinli yetkililer, Gazze Şeridi'ndeki Jabal Al-Kashef, Beyt Hanun, Han Yunus, Beyt Lahya şehirlerine de İsrail güçleri tarafından füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail güçlerinin bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralı sayısının 75'e yükseldiğini belirtti. İsrail güçlerinin bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 55 kişi ise yaralanmıştı. İsrail Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Filistin İslami Cihat Örgütü'nün artan saldırı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi'nin vurulduğunu duyurmuştu. (Muhammed Rabah - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Filistin İsrail Gazze 3. Sayfa Güncel Haberler

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