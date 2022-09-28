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Son dakika haberleri... İsrail askerleri, Cenin'de 4 Filistinliyi öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... İsrail askerleri, Cenin'de 4 Filistinliyi öldürdü

Son dakika haber: - İsrail askerleri, Cenin'de 4 Filistinliyi öldürdü İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

- İsrail askerleri, Cenin'de 4 Filistinliyi öldürdü

CENİN - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin Ahmed Alawneh, Abed Hazem, Mohammad al-Wanneh ve Mohammad Abu Naa'sah olduğu aktarıldı.

Yerel basın, Ahmed Alawneh'in 24 yaşında olduğunu ve Filistin Yönetimi istihbarat subayı olarak çalıştığını söyledi. Alawneh'in İsrail askerleri tarafından vurulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - 3. Sayfa

Batı Şeria İsrail 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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