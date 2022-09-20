Son dakika haberleri | Isparta'da uyuşturucuyla mücadele operasyonları: 8 şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında toplam 77 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 2 gram esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 6 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 25 adet 7,65 milimetre tabanca mermisi ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalanırken; 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde imal ticaretinden, 5 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan suçundan adli işlem yapıldı. - ISPARTA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Isparta Eylül 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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