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Son dakika haberleri... Isparta'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonlarında 7 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Isparta'da kaçakçılık ve sahte içki operasyonlarında 7 kişi yakalandı

Son dakika haberler: Isparta'da düzenlenen kaçakçılık ve sahte içki operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ve sahte içki ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Isparta'da düzenlenen kaçakçılık ve sahte içki operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ve sahte içki ele geçirilirken, 7 şüpheli şahıs yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve sahte alkolden zehirlenmelerinin önüne geçmek amacıyla 9 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 260 litre kaçak/sahte alkol, 145 litre etil alkol, 176 adet alkol yapımında kullanılan kit, 36 şişe kaçak/sahte alkol, 19 kaçak cep telefonu, 260 cep telefonu aksesuarı, 30 bin 800 kaçak makaron, bin 740 doldurulmuş sigara, 21 kg kaçak tütün, 1 adet elektrikli sigara doldurma makinası, 2 bin 200 litre karışımlı akaryakıt, 121 parça tarihi eser niteliğinde sikke/obje, 2 define arama dedektör cihazı ve 2 çubuklu el dedektörü ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Isparta 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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