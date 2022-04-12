Son dakika haberleri... Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberleri... Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Isparta'da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Isparta'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve tütün mamulü ele geçirildi.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve tütün mamulü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar çerçevesinde bir ev ve araçta arama yaptı. Yapılan arama esnasında 145 karton yani bin 450 paket gümrük kaçağı makaron, 35 kilogram kıyılmış tütün, 27 paket doldurulmuş sigara ve 1 adet sigara doldurma makinası ele geçirildi. Ele geçen malzemelere polis tarafından el konulurken, konuyla ilgili 1 kişi ise gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık, Isparta, Tütün, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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