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İspanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü, 29 yaralı

3. Sayfa Haberleri

- İspanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü, 29 yaralı İspanya'da tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı sırasında yaralanan 1 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

- İspanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı: 1 bebek öldü, 29 yaralı

BARSELONA - İspanya'da tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı sırasında yaralanan 1 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'ne bağlı Girona'da yaklaşık 10 santimetre çapında dolu yağdı. La Bisbal d'Emporda kasabasında dün meydana gelen dolu yağışı sırasında büyük bir buz parçasının çarpması sonucu başından yaralanan bir bebek hastaneye kaldırıldı. Küçük kızın yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayatı felç eden dolu fırtınası sırasında 29 kişinin ise yaralandığı ve tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Fırtına nedeniyle bir çok araçta hasar meydana geldi.

Katalonya meteoroloji uzmanları, son 20 yılda görülen en büyük dolu yağışının meydana geldiğini ifade etti.

Tarihte bilinen en ölümcül dolu fırtınası, 1888'de Hindistan'ın Moradabad kentinde yaşanmış ve portakal büyüklüğündeki buz parçaları nedeniyle yaklaşık 250 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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