Son dakika haberleri! İskenderun'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Son dakika haberleri! İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışma da ilçe girişinde durdurulan minibüste ve otomobil ile içerisinde bulunan 8 kişinin yapılan üst aramalarında 18,60 gram esrar, 35 gram metamfetamin, 2 adet captagon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Y.D., N.B.G., G.G., E.B., A.K., H.A. ve S.B. serbest bırakıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Uyuşturucu, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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