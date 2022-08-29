Son dakika haberleri! İşçilerin dikkati orman yangınını önledi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ağaç kesim işçilerinin dikkati sayesinde fark edilerek kısa sürede söndürüldü. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ağaç kesim işçilerinin dikkati sayesinde fark edilerek kısa sürede söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Tosya ilçesi merkezine 15 kilometrelik uzaklıkta bulunan Çepni köyünün mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ormandaki kesim alanında çalışan köylüler yangını fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Orman Müdürlüğü ekipleri., yangını büyümeden söndürdü. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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