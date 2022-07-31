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Son dakika haberleri | İş yerine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Son dakika haberleri | İş yerine silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Son dakika haberler... DÜZCE(İHA) – Düzce'de gece saatlerinde prefabrik iş yerine yapılan silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de gece saatlerinde prefabrik iş yerine yapılan silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Düzce merkezde bulunan Rasim Betirpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarda bulunan prefabrik bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce henüz bilinmeyen sebeple silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı esnasında karın bölgesine kurşun isabet eden D.B. isimli şahıs yaralanırken, ateş açan şahıslar ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı D.B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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