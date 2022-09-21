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Son dakika haberleri | İş yerinde çıkan yangın korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | İş yerinde çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada yangın meydana geldi. İş yerinin mangal bacasından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden işletme çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Caddesi Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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