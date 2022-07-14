Son dakika haberleri: İş hanından malzeme çalarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: İş hanından malzeme çalarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri: İş hanından malzeme çalarken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da bir iş hanından malzeme çalarken suçüstü yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da bir iş hanından malzeme çalarken suçüstü yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkezde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş hanına giren şüpheli kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler C.A.'yı (49) iş hanında bulunan kabloları keserken yakaladı. Ekipler daha sonra iş hanında yaptığı aramada çaldığı malzemeleri binanın çatısında götürülmeye hazır halde biriktirdiğini gördü. Gözaltına alınan şüpheli emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

C.A. çıkarıldığı mahkemece iş yerinden ve kurumdan hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title