İran'da Mahsa Amini protestoları devam ediyor 3. Sayfa Haberleri İran devlet televizyonu, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde 35 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, ölü sayısına ilişkin yetkililer tarafından resmi açıklama yapılacağını belirtti. İran devlet televizyonu, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde 35 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, ölü sayısına ilişkin yetkililer tarafından resmi açıklama yapılacağını belirtti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mahsa Emini İran 3. Sayfa Güncel Haberler

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