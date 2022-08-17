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Son dakika haberleri | İran'daki sel felaketinde can kaybı 96'ya yükseldi

Son dakika haberleri | İran'daki sel felaketinde can kaybı 96'ya yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 96'ya yükseldiğini duyurdu.

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 96'ya yükseldiğini duyurdu.

İran'da 22 Temmuz'da başlayan ve Ağustos ayının ilk haftasına kadar birçok bölgede etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani tarafından yapılan açıklamada, "Ülkede meydana gelen sellerde 96 kişi hayatını kaybetti. Tahran, 42 can kaybıyla en çok kayıp verdiğimiz eyalet oldu" ifadeleri kullanıldı.

İran'ın güneyinde 2019 yılında şiddetli yağışların neden olduğu selde de 76 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adli Tıp Kurumu Tahran İran 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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