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Son dakika haberleri | İran'da hastanede yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | İran'da hastanede yangın çıktı

Son dakika haber: İran'ın başkenti Tahran'da bir hastanede yangın çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bir hastanede yangın çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Resul Ekrem Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, içeride mahsur kalan hastalar için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Yangın hastanenin ilk katında çıktı. Ne yazık ki, üst katlarda bulunan hastaların dumandan etkilendiği bilgisi var ve hastanenin üst katında bulunan hastaların çoğu mahsur kalmış durumda" dedi.

İtfaiye ekiplerinin çıkan yangını söndürmeye çalıştıklarını söyleyen Halidi, "İtfaiye ekiplerimiz yangını söndürmek için çalışıyor. Ayrıca olay yerine 10 ambulans sevk edildi ve hastanenin etrafında bulunan tüm tıp merkezleri de hazır şekilde bekletiliyor" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Tahran İran 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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