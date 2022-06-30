Son dakika haberleri: Irak'ta göçmen kampında yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Irak'ta göçmen kampında yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Irak'ta göçmen kampında yangın

Son dakika gelişmesine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok kentindeki bir göçmen kampında çıkan yangında onlarca çadır kullanılamaz hale geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok kentindeki bir göçmen kampında çıkan yangında onlarca çadır kullanılamaz hale geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Duhok kentinin Zaho ilçesinde yer alan göçmen kampında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kamptaki onlarca çadırın kül olduğu belirtildi. Yangını kontrol altına almak için müdahale devam ederken, can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te ülkenin birçok bölgesini işgal etmesinin ardından kurulan kampta Sincar'dan kaçan göçmenler kalıyor. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Zaho 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title