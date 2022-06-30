Son dakika haberleri: Irak'ta göçmen kampında yangın

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Duhok kentindeki bir göçmen kampında çıkan yangında onlarca çadır kullanılamaz hale geldi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Duhok kentinin Zaho ilçesinde yer alan göçmen kampında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere müdahale etmek için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kamptaki onlarca çadırın kül olduğu belirtildi. Yangını kontrol altına almak için müdahale devam ederken, can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te ülkenin birçok bölgesini işgal etmesinin ardından kurulan kampta Sincar'dan kaçan göçmenler kalıyor. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa