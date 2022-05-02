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Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Son dakika haber: Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurarak, sivilleri ve Peşmerge güçlerini hedef alacak bombalı eylemde kullanılmak üzere olduğu düşünülen PKK'ya ait 200 kilogram TNT'yi ele geçirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurarak, sivilleri ve Peşmerge güçlerini hedef alacak bombalı eylemde kullanılmak üzere olduğu düşünülen PKK'ya ait 200 kilogram TNT'yi ele geçirdi.

Irak'ta terör örgütü PKK/YPG güçlerinde bir darbe daha vuruldu. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurarak, sivilleri ve Peşmerge güçlerini hedef alacak bombalı eylemde kullanılmak üzere olduğu düşünülen PKK'ya ait 200 kilogram TNT'yi ele geçirdi. Patlayıcı maddelerin, Duhok kenti yakınlarındaki Kanimasi kasabasını Bikova kasabasına bağlayan yol üzerinde ele geçirildiği belirtildi.

IKBY'ye bağlı Terörle Mücadele Birimi, geçtiğimiz ay terör örgütü PKK'nın IKBY'ye karşı tehlikeli planını engellediğini ve Duhok sınırleri içerisinde PKK'ya ait 1 ton PETN patlayıcı, 10 Konkurs tanksavar füzesi, 23 saldırı dron motoru, bin 200 gaz maskesi ve 375 Kalaşnikof yedek parçasının ele geçirildiğini duyurmuştu. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Darbe, Terör, Irak, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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