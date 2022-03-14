Son Dakika | İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı hastaneye götürmek isteyen ambulans kaza yaptı... Ambulansın çarptığı çocuk ağır yaralandı

ADIYAMAN (İHA) - İntihar teşebbüsünde bulunan şahsı hastaneye götürmek isteyen ambulans kaza yaptı... Ambulansın çarptığı çocuk ağır yaralandı

ADIYAMAN Adıyaman'da, üstgeçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan şahsı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, yola aniden fırlayan çocuğa çarptı. Ambulansın çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle tartıştığı iddia edilen Aydın D., isimli bir şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri gönderildi. Atatürk Bulvarının trafiğe kapatılmasıyla itfaiye ekipleri üst geçit altında şişme branda açarken polis ekipleri ise şahsı indirmek için ikna çalışmaları gerçekleştirdi. Brandanın açılması sonrasında bir polis memuru şahsı konuşarak oyalamaya çalışırken diğer polislerde sessiz bir şekilde şahsa yanaştı. Bir anda polis ekipleri tarafından bulunduğu yerde yakalanan ve güvenli bir noktaya alınan Aydın D., fenalaştı. Şahsın fenalaşması sonrasında şahsa sağlık ekiplerince müdahale edildi. Şahıs, Ş.Ç'nin kullandığı ambulansa alındı.

Şahsı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yetiştirmeye çalışan ambulansın önüne Atatürk Bulvarı Devdağlar Petrol yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Zeynal Abidin E., fırladı. Ambulansın çarpması sonucu ağır yaralanan Zeynal Abidin E'ye, çarpan ambulans içerisinde bulunan sağlık görevlilerince ilk müdahale yapıldı. İntihar teşebbüsünde bulunan ve fenalaştığı için hastaneye kaldırılmak istenilen Aydın D., ambulanstan indirilerek polis aracına bindirildi. Zamanla yarışan sağlık ekipleri yaralı Zeynal Abidin E'yi ambulansa aldı. Kendisine çarpan ambulansa alınan Zeynal Abidin E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zeynal Abidin E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken Aydın D'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu ve alınan sağlık raporunun ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.