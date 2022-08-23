İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Sivas'ta inşaatın beşinci katından düşen işçi hayatını kaybetti. İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti SİVAS - Sivas'ta inşaatın beşinci katından düşen işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Kardeşler mahallesi Sıhhiye sokağında bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre İnşaatın 5.katında iskelede çalışan 53 yaşındaki sıva işçisi Yunis Şahin dengesini kaybederek yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahin, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede hayatını kaybettiği belirledi. Şahin'in cansız bedeni Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan Sivas 3. Sayfa Haberler

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