Son dakika haberleri! İnşaatın 10. katından düşen işçi hayatını kaybetti
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Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da inşaatın 10. katından düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Samsun'da inşaatın 10. katından düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Yusuf Göktaş (67), 10. katta tuğla örerken yere düştü. Göktaş olay yerinde hayatını kaybetti. Göktaş'ın cesedi savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa