Son dakika haberleri | IKYB'de restoranda gaz patlaması: 5 yaralı Son dakika habere göre Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki bir restoranda meydana gelen gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki bir restoranda meydana gelen gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki Salim caddesinde bulunan bir restoranda gaz patlaması meydana geldi. Süleymaniye Sivil Savunma Müdürü Sözcüsü Reykan Cemal, patlamanın ardından yangın çıktığını ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların durumunun iyi olduğunu belirten Cemal, 3 yaralının sivil savunma ekibi üyesi 2 kişinin ise restoran çalışanı olduğunu söyledi. Patlamanın yüksek hava sıcaklığından kaynaklandığı düşünülürken, restoranda büyük maddi hasar oluştu. Mayıs ayında aynı caddede meydana gelen benzer bir kazada 14 kişi yaralanmıştı. - SÜLEYMANİYE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Irak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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