Son dakika haber! D-100 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika haber! D-100 karayolunda iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serdivan ilçesi D-100 karayolu Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan O.A. idaresindeki 61 AV 927 plakalı Peugeot marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan H.K. idaresindeki 54 TL 899 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki E.A. ve H.K. isimli kadın yolcular yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza neticesine tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Serdivan Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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