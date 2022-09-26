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Son dakika haberleri! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

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Son dakika haberleri! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Ada Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. idaresindeki 54 EY 841 plakalı otomobil ile O.A. yönetimindeki 54 ADE 603 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.B. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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