Son dakika haberleri! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Ada Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. idaresindeki 54 EY 841 plakalı otomobil ile O.A. yönetimindeki 54 ADE 603 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.B. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA