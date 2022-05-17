Son dakika haberleri! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberine göre Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İ.E., idaresindeki 80 EU 949 plakalı otomobil ile M.G., idaresindeki 21 US 169 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan F.E., ile R.G., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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