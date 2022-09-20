Son dakika haberleri | İki grup arasında yaşanan kavga hastanede ve karakolda bitti

Burdur'da bir restoranda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi başına vurulan dipçik darbesiyle yaralandı.

İddiaya göre, E.S. eski kız arkadaşı nedeniyle bir süredir husumeti olan E.Ç.'nin çalıştığı restorana geldi. Restoranda çıkan tartışma büyüyerek Fevzi Paşa Caddesi'ne taştı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç. isimli şahıs ağabeyi E.Ç.'yi çağırarak, yardım istedi. Bunun üzerine arabasıyla caddeye gelen ağabey E.Ç., havaya iki el ateş açtı. E.Ç., daha sonra av tüfeğinin dipçiği ile S.N. isimli şahsın başına vurdu. Esnaf ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları yakaladı. Elinde av tüfeği bulunan E.Ç. ise kaçmaya çalıştı ve elindeki av tüfeğini bir apartmanın bahçesine attı. Polis ekipleri kaçan E.Ç.'yi yakalayarak, av tüfeğini buldu. Olayda yaralanan S.N., Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, olaya karışan E.Ç. ve E.Ç. isimli kardeşler ile F.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerince E.Ç.'ye ait araçta yapılan aramada ise 1 adet sopa, 2 adet kasap bıçağı ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURDUR