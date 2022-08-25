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Son dakika haberleri | İki grup arasında kavga: 1 kişi tüfekle vuruldu, 3 kişi darp edildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | İki grup arasında kavga: 1 kişi tüfekle vuruldu, 3 kişi darp edildi

Son dakika haberler: Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vuruldu, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vuruldu, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı.

Olay, Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 1 kişi tüfekle, 3 kişi de darp edilerek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk ederken, polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erenler Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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