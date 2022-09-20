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Son dakika haberleri | Iğdır'da tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Iğdır'da tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Iğdır'da tarihi eser ve silah kaçakçılığı yapanlara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da tarihi eser ve silah kaçakçılığı yapanlara yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Tuzluca ve Karakoyunlu ilçelerinde yapılan operasyonda 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 1 adet hücum yeleği, bu tüfeğe ait 4 adet şarjör, 117 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 13 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Ayrıca operasyonda Bizans dönemine ait 28 adet sikke ve 6 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Operasyonda kaçakçılık ile ilgisi olduğu iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Iğdır 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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