Son dakika haberleri... Iğdır'da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Iğdır'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Iğdır'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Iğdır Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası bulunan F.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - IĞDIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suç Araştırma Timi Jandarma Iğdır 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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