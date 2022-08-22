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Son dakika haberleri... Iğdır'da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Iğdır'da silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberler: Iğdır'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Iğdır'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası bulunan F.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Suç Araştırma Timi Jandarma Iğdır 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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