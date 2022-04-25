Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: "Mardin'de 569 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan' Operasyonu başlatıldı."
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: "Mardin'de 569 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan' Operasyonu başlatıldı.
MARDİN (İHA) - İçişleri Bakanlığı: " Mardin'de 569 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan' Operasyonu başlatıldı." - ANKARA
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