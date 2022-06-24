Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde barındığı değerlendirilen teröristlere... Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: "İç Güvenlik Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik, 19 Haziran 2022 tarihinde; İçişleri Bakanlığı : "İç Güvenlik Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik, 19 Haziran 2022 tarihinde; Jandarma ve Emniyetin müştereken İHA, Hava Kuvvetleri Destekli icra edilen Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan operasyonunda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti". - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı Toros Dağları Pervari 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: 'İç Güvenlik Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde barındığı değerlendirilen teröristlere... - Haberler

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