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Eren Abluka-29 operasyonunda biri turuncu kategorinden 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Eren Abluka-29 operasyonunda biri turuncu kategorinden 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de devam eden 'Eren Abluka-29' Operasyonu çerçevesinde biri turuncu kategoriden olmak toplam 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de devam eden 'Eren Abluka-29' Operasyonu çerçevesinde biri turuncu kategoriden olmak toplam 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-29 operasyonunda biri turuncu kategorinden toplam 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonla ilgili yapılan açıklamada, " Eren Abluka-29 operasyonu çerçevesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari ili Çukurca ilçesi Meşeli Mahallesi Kazan bölgesinde, 10 Ağustos günü, J-SİHA, ANKA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 1'i turuncu kategoride olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

(Ali Nargüner /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Jandarma Hakkari 3. Sayfa Güncel Haberler

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