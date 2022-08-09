Son dakika haberi... Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberler: Hakkari'de düzenlenen Eren Abluka-29 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'de düzenlenen Eren Abluka-29 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında Yoncalı kırsalında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ile Hakkari Jandarma Komutanlığı tarafından insansız hava araçları ve hava kuvvetleri desteğinde düzenlenen nokta operasyonuyla polis ve jandarma özel harekat ile jandarma komandolarca 4 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda, 4 silah ele geçirildi. Böylece, bugün Batman'da etkisiz hale getirilen 2 teröristle birlikte Eren Abluka operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 oldu. 3. Sayfa AA / Kemal Karadağ Emniyet Müdürlüğü Jandarma Hakkari 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi... Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.