Son Dakika | İçişleri: İkna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2011- 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi" denildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının da 72'ye yükseldiği açıklandı.