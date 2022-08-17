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Son Dakika | İçişleri: İkna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu

Son Dakika | İçişleri: İkna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2011- 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi" denildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının da 72'ye yükseldiği açıklandı.


Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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