İçişleri Bakanı Soylu: "Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si turuncu kategoride" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Soylu: "Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si turuncu kategoride"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu: "Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si turuncu kategoride" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu: "Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si turuncu kategoride"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2 PKK yöneticisi daha 'ila cehenneme zümera' Van Çatak Gürpınar'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si Turuncu Kategoride, Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title