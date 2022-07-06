İçişleri Bakanı Soylu: "Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si turuncu kategoride" İçişleri Bakanı Soylu: "Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si turuncu kategoride" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Soylu: "Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si turuncu kategoride" ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2 PKK yöneticisi daha 'ila cehenneme zümera' Van Çatak Gürpınar'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si Turuncu Kategoride, Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" ifadelerine yer verdi. İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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