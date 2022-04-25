Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi.
ŞIRNAK (İHA) - İçişleri Bakanı Soylu: "Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J- Siha ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa