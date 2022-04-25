Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek... - Haberler

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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: "Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Soylu: 'Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek...

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Soylu: "Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi.

ŞIRNAK (İHA) - İçişleri Bakanı Soylu: "Emniyet ve Jandarmamız; Eren Abluka-5 Operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde, J- Siha ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dereler Bölgesi, Süleyman Soylu, Şırnak, SİHA, 3. Sayfa, Haberler

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