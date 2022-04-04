Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mart ayında gerçekleştirilen 20 bin 585 operasyonda 26 bin 806 kişi gözaltına... - Haberler

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Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mart ayında gerçekleştirilen 20 bin 585 operasyonda 26 bin 806 kişi gözaltına...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı:

Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mart ayında gerçekleştirilen 20 bin 585 operasyonda 26 bin 806 kişi gözaltına alınmış, bin 933 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır"

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mart ayında gerçekleştirilen 20 bin 585 operasyonda 26 bin 806 kişi gözaltına alınmış, bin 933 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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