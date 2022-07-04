Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Operasyonlarda aralarında 1'i liste dışı, 1'i gri 2'si turuncu, 2'si mavi, kategoride aranan teröristlerin de... - Haberler

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Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Operasyonlarda aralarında 1'i liste dışı, 1'i gri 2'si turuncu, 2'si mavi, kategoride aranan teröristlerin de...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'Operasyonlarda aralarında 1'i liste dışı, 1'i gri 2'si turuncu, 2'si mavi, kategoride aranan teröristlerin de...

Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Operasyonlarda aralarında 1'i liste dışı, 1'i gri 2'si turuncu, 2'si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Operasyonlarda aralarında 1'i liste dışı, 1'i gri 2'si turuncu, 2'si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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