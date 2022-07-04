Son dakika haberleri... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Operasyonlarda aralarında 1'i liste dışı, 1'i gri 2'si turuncu, 2'si mavi, kategoride aranan teröristlerin de...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Operasyonlarda aralarında 1'i liste dışı, 1'i gri 2'si turuncu, 2'si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Operasyonlarda aralarında 1'i liste dışı, 1'i gri 2'si turuncu, 2'si mavi, kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa