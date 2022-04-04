Son dakika haberleri | İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 1 ton 809 kilo esrar, geçen aya göre yüzde 35 artışla 444 kilo...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 1 ton 809 kilo esrar, geçen aya göre yüzde 35 artışla 444 kilo skunk, 930 kilo eroin, geçen aya göre yüzde bin 156 artışla 113 kg kokain ele geçirilmiştir"
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: "Mart ayında yapılan uyuşturucu operasyonlarında; 1 ton 809 kilo esrar, geçen aya göre yüzde 35 artışla 444 kilo skunk, 930 kilo eroin, geçen aya göre yüzde bin 156 artışla 113 kg kokain ele geçirilmiştir" - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa