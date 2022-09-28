Son dakika haberleri | İçindeki mürettebat ile denize indirilen teknenin halatı koptu: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'de içinde mürettebat bulunan teknenin, yük gemisinden suya indirildiği sırada halatı koptu. Kocaeli'de içinde mürettebat bulunan teknenin, yük gemisinden suya indirildiği sırada halatı koptu. Mürettebattan bir kişi, kafasını tekneye çarptı, dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay, dün Körfez'de bulunan limanda meydana geldi. İddiaya göre, içinde mürettebat bulunan teknenin, yük gemisinden suya indirildiği sırada halatı koptu. Halatın kopması neticesinde mürettebattan Aydın A. (58), kafasını tekneye çarptı. Dengesini kaybederek denize düşen Aydın A., boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan Aydın A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Aydın A., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kocaeli Aydın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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