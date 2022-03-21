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Son dakika haberleri... Hollanda vatandaşı yaşlı adam lüks teknesinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Hollanda vatandaşı yaşlı adam lüks teknesinde ölü bulundu

Son dakika haberleri: Antalya'da geçici oturma izni bulunan Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld (67), lüks teknesinde ölü bulundu.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da geçici oturma izni bulunan Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Kleijngeld (67), lüks teknesinde ölü bulundu.

Olay, 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, geçici oturma izni bulunan 67 yaşındaki Hollanda vatandaşı Gerardus Joseph Keıjngeld'den haber alamayan yakınları, sürekli kaldığı barınaktaki lüks teknesine geldi. Teknenin kamarasına giren yakınları Kleijngeld'i yerde hareketsiz olarak gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Tekneye giren sağlık ekipleri, Kleijngeld'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis tekneden görüntü alınmaması için gazetecileri bölgeden uzaklaştırarak yaklaşık 50 metre uzaklıktaki iskelenin girişine güvenlik şeridi çekerek bölgeye girişleri kapattı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kleijngeld'in cenazesi ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Hollanda vatandaşı yaşlı adam lüks teknesinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Hollanda vatandaşı yaşlı adam lüks teknesinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Hollanda vatandaşı yaşlı adam lüks teknesinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Hollanda vatandaşı yaşlı adam lüks teknesinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Hollanda vatandaşı yaşlı adam lüks teknesinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Hollanda vatandaşı yaşlı adam lüks teknesinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... Hollanda vatandaşı yaşlı adam lüks teknesinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konyaaltı, Hollanda, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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