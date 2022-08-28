Son dakika haberleri... Hollanda'daki kamyon kazasında can kaybı 6'ya yükseldi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Hollanda'nın Nieuw Beijerland kasabasında bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı. Hollanda'nın Nieuw Beijerland kasabasında bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı. Hollanda'nın Rotterdam şehrinin güneyinde yer alan Nieuw Beijerland kasabasında bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kazada bilanço artıyor. Yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini belirtirken, polis 1'i kritik durumda olmak üzere 7 kişinin daha hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Polis Sözcüsü Mirjam Boers, 46 yaşındaki kamyon şoförünün kaza anında alkollü olmadığını belirtirken, kazanın nedeninin araştırılmaya devam ettiğini açıkladı. - ROTERDAM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Rotterdam Hollanda 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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