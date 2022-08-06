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Son dakika haberleri... Hırvatistan'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 31 yaralı

Son dakika haberleri... Hırvatistan'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 31 yaralı

Son dakika habere göre Hırvatistan'ın Varazdin bölgesinde Polonya plakalı otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 31 kişi de yaralandı.

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Hırvatistan'ın Varazdin bölgesinde Polonya plakalı otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 18'i ağır 31 kişi de yaralandı.

Hırvatistan'ın Varazdin bölgesine bağlı Brezincki Hum yakınlarındaki A4 otoyolunda yerel saatle 05.40 sıralarında Polonya plakalı bir yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hırvat polisi, feci kazada ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 18'i ağır olmak üzere 31 kişinin de yaralandığını açıkladı. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin tamamı Polonya vatandaşı. Bunu doğrulayabiliriz" dedi. Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinoviç ise yolcuların hac ziyareti için Bosna Hersek'te Katolik kilisesinin bulunduğu Medjugorje'ye seyahat ettiğini belirtti.

Başkent Zagreb istikametinde meydana gelen kazanın nedenine yönelik soruşturma başlatıldı. - ZAGREB

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırvatistan Polonya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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