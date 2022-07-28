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Son dakika haberleri! Hırsızlık şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı

Son dakika haberleri! Hırsızlık şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi olarak yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi olarak yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir adreste meydana gelen hırsızlık olayı hakkında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda bahse konu yerden demir kesme makasını ve bir miktar demiri çalan şüphelilerin S.Ç ve E.Ç oldukları tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu şüpheliler Odunpazarı İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık olayının şüphelisi S.Ç.'nin daha önceki 160 bin lira değerindeki 2 adet hırsızlık olayının firari şüphelisi olduğu tespit edildi. Şüpheli S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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