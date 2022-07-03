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Son dakika haberleri! Hindistan'daki heyelan felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 37 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri! Hindistan'daki heyelan felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 37 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hindistan'ın Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Hindistan'ın Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletine bağlı Noney bölgesindeki Tupul demiryolu inşaatı alanında 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda can kaybı artıyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının 4 gündür olumsuz hava koşullarına rağmen devam ettiğini belirten Bölgesel Ordu Sözcüsü Angom Bobin Singh, hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı.

İsyancıların bulunduğu bölgede demiryolu projesi inşa ediliyor ve projeyi denetleyen demiryolu görevlilerinin güvenliğini bölgesel ordu personeli sağlıyordu. Heyelan Ljei Nehri'nde su akışını da engellerken, bölge sakinlerine muhtemel tehlikelere karşı uyarı yapılmıştı.

Hindistan ve Bangladeş aşırı yağışlarla mücadele ediyor

Son 3 haftadır devam eden yağışlar, Hindistan'ın 8 eyaleti ve 45 milyon nüfusu olan kuzeydoğusu ile komşu Bangladeş'te büyük hasara yol açtı. Assam, Manipur, Tripura ve Sikkim şehirleri dahil olmak üzere bölgede şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bangladeş'te ise 17 Mayıs'tan bu yana 42 kişi yaşamını yitirirken, yüz binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı. - YENİ DELHİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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