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Hindistan'da traktör gölete düştü: 22 ölü

3. Sayfa Haberleri

Hindistan'da traktör gölete düştü: 22 ölü

Gelen son dakika haberine göre Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir traktörün gölete düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir traktörün gölete düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Kanpur bölgesinde kasasında 60 yolcu bulunan bir traktör gölete düştü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer kazada 22 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Polis, kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden kaynaklandığını belirtirken, Hindistan Başbakanı Yogi Adiyanath kazadan dolayı üzgün olduklarını ve yaralıların uygun şekilde tedavi edilmesi için görevlilere talimat verildiğini söyledi.
Şu ana kadar 11'i kadın, 11'i çocuk olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği kazada, kurtarma ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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