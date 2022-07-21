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Son dakika haberleri... Havuz partisinde obruk felaketi: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Havuz partisinde obruk felaketi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberler... İsrail'de özel bir şirketin çalışanları için verdiği partide havuzun altında obruk oluştu.

İsrail'de özel bir şirketin çalışanları için verdiği partide havuzun altında obruk oluştu. Havuzda bulunan 1 kişi obruğun içinde düşerek hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İsrail'in Judean Foothills bölgesinde yer alan Karmei Yosef kasabasında özel bir şirketin çalışanları için düzenlediği havuz partisi sırasında havuzun altında içinde insanlar varken obruk oluştu. Havuzdaki tüm su obruğa boşalırken, 2 kişi açılan obruğun içine düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, çökme riskine karşı dikkatli bir şekilde yürüttüğü kurtarma operasyonu 4 saat sürerken, obruğa düşen 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Obruğun içine düşen diğer kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Görgü tanıkları, havuz partisinde olay anında yaklaşık 50 kişinin olduğunu belirterek, su seviyesinin aniden azalmaya başladığını ve açılan obruğun girdap etkisi ile 2 kişiyi içine çektiğini aktardı.

Bölgede meydana gelen obruğun ardından ekipler, helikopter ile bölgede başka obruklar olup olmadığını havadan kontrol etti. - TEL AVİV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsrail su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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